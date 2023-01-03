Что изменится для переселенцев с 1 января и будет ли приходить помощь

До окончания военного положения продлен ряд социальных выплат. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, малообеспеченных семьях и детях, лишенных родительской опеки.

Поэтому важно знать, как будут "работать" выплаты от 1 января 2023 года и будут ли воды продолжены. Об этом сообщает "Суспільне".

Нужно ли возобновлять заявления и справки для переселенцев

Переселенцам не нужно предоставлять новые документы о материальном состоянии, поскольку помощь ВПЛ бессрочна и не зависит от доходов. Об этом заявила представитель уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина.

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С 1 января 2023 г. переселенцы автоматически продолжат получать социальные выплаты. Не нужно обновлять ранее предоставленные справки в органах соцзащиты.

Однако государство будет проводить проверки мест обитания ВПЛ, но они будут выборочными. В частности, по сообщениям от правоохранителей.

Как сделать переадресацию выплат для ВПЛ

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, если переселенцы сменили место жительства, но выплаты получали на банковскую карту, то средства будут продолжать поступать.

Если выплаты поступали на почту за место жительства, то нужно их переадресовать на другое отделение – по новому месту жительства.

Что для этого нужно:

1. Позвоните в контакт-центр Укрпочты по номеру: 0800300545.

2. Обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда в регионе, где вы находитесь, контакты по ссылке.

3. Сообщите ФИО, адрес, на который вы получали деньги до эвакуации, паспортные данные, номер телефона, способ получения и новый адрес.

4. Выплаты можно переадресовать из Укрпочты в отделение Сбербанка. Для этого не нужно открывать счет. Но нужно заявление в сервисный центр Пенсионного фонда или орган соцзащиты.

Кому нужно переоформить выплаты

Украинцы, получающие помощь от государства из-за финансового состояния, нужно с 1 января обратиться с документами в органы социальной защиты.

"Речь идет о помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям. Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и в соответствии с учетом представленной информации будет исчисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат", - заявил замминистра. социальной политики Виталий Музыченко.

Под исключением попадают жители временно оккупированных территорий, регионов, где продолжаются активные боевые действия. Для выплаты будут продлены автоматически.

Напомним, что в Украине в новом году некоторые категории украинцев могут остаться без субсидий. В частности, это касается внутриперемещенных лиц (переселенцев).

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