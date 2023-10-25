Що зміниться у правилах нарахування субсидій з 1 листопада

Листопад означає початок нового опалювального сезону в Україні, який триватиме до кінця квітня. Зазвичай, перерахунок житлових субсидій для громадян на новий опалювальний період проводиться в жовтні.

Житлова субсидія надається особам, які мають високі витрати на комунальні послуги, що перевищують 15% від середньомісячного загального доходу сім'ї до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його закінчення, згідно з рішенням уряду, пише NV.ua.

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Минулого опалювального сезону громадяни України в середньому отримували субсидії на суму до 1600 гривень на місяць. Однак цього року розмір субсидій може зрости через підвищення тарифів на електроенергію.

Нарахуванням субсидій займаються органи Пенсійного фонду України. Однак, для оформлення субсидії громадянам не обов'язково відвідувати відповідні установи. Всі необхідні процедури можна пройти онлайн на веб-порталах Дія або Пенсійного фонду України, де можна заповнити необхідні форми та додати скановані копії необхідних документів.

Існують категорії громадян, які автоматично отримають субсидію без необхідності подавати знову заяву. Це домогосподарства, які були визнані вправними на субсидію в вересні 2023 року, включаючи тих, чий розмір субсидії становив 0,00 гривень. Органи Пенсійного фонду України вже провели розрахунок розміру субсидій на опалювальний сезон для цих домогосподарств у жовтні.

Але деяким категоріям громадян потрібно подати новий запит для отримання субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років. Це може стосуватися тих, хто подав заяву на припинення субсидії та використовував її для оплати комунальних послуг, а тепер хоче отримувати субсидію на опалювальний сезон. Також це стосується осіб, у яких змінилася кількість зареєстрованих осіб у сім'ї або змінився їх соціальний статус і т. д.

Громадяни, які не отримували субсидії влітку або їм відмовили в її призначенні, мають право звертатися для отримання субсидії на опалювальний період 2023-2024 років до 30 листопада 2023 року. У цьому випадку субсидію буде нараховано з жовтня 2023 року.

При розрахунку суми субсидії на опалювальний період, органи враховують доходи, отримані у перші два квартали 2023 року відповідно до норм порядку обчислення середньомісячного загального доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632. При цьому розмір пенсійних виплат враховується як дохід за серпень 2023 року.

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