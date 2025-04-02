Що зміниться у розрахунку допомоги малозабезпеченим сімʼям у квітні

У 2025 році розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям в Україні збільшився, попри те, що прожитковий мінімум, який впливає на обсяг допомоги, відповідно до ухваленого 19 листопада держбюджету-2025, залишився незмінним.

Детальніше про допомогу малозабезпеченим сім’ям у квітні 2025 року читайте на сайті Фактів. Допомога малозабезпеченим сім’ям надається за умови, що сукупний дохід родини не перевищує гарантований рівень прожиткового мінімуму.

Як розрахувати прожитковий мінімум для сім’ї?

Щоб визначити прожитковий мінімум для родини, потрібно скласти прожиткові мінімуми кожного члена сім’ї.

Наприклад, для родини з двох дорослих та двох дітей (чотирьох і восьми років) прожитковий мінімум у 2025 році складатиме:

Прожитковий мінімум для працездатних осіб × 2 + прожитковий мінімум для дітей до 6 років + прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років

Тобто: 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Розмір допомоги дорівнюватиме різниці між цією сумою та сукупним доходом родини.

З 1 січня набрав чинності Закон про державний бюджет України на 2025 рік, який передбачає збільшення рівня прожиткового мінімуму для малозабезпечених сімей на 5%.

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Нові показники рівня забезпечення прожиткового мінімуму у 2025 році:

Для працездатних осіб – 60% від прожиткового мінімуму (раніше 55%, підвищення з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн).

Для дітей – 145% від відповідного прожиткового мінімуму (для дітей до 6 років зросло з 3 588,2 грн до 3 716,35 грн, для дітей від 6 до 18 років – з 4 474,4 грн до 4 634,2 грн).

Для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%.

У 2025 році на підтримку малозабезпечених сімей планується виділити 19,7 млрд грн. За словами представників Мінсоцполітики, цих коштів вистачить для підтримки найбільш вразливих категорій родин.

Зміни у призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям

З 1 березня 2024 року набрали чинності зміни до порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (постанова Кабміну №94 від 26 січня 2024 року).

Раніше допомога не призначалася, якщо в родині були працездатні особи без офіційного працевлаштування або без сплати ЄСВ протягом трьох місяців перед зверненням.

Це призводило до того, що допомогу не могли отримати родини переселенців, які втратили роботу, або сім’ї українських мігрантів, що повернулися з-за кордону.

Після змін допомога може призначатися на шість місяців:

Родинам, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном.

Родинам ВПО, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Однак, щоб заохотити економічну активність, працездатні безробітні члени сім’ї повинні працевлаштуватися або стати на облік у центрі зайнятості протягом двох місяців після отримання допомоги.

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