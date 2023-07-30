Що категорично заборонено готувати на антипригарній сковорідці, аби "не вбити" покриття

Що не можна готувати на антипригарному покритті та чому

Деякі продукти можуть "вбити" сковороду, яка має антипригарне покриття. Важливо дотримуватися кількох правил для подовження життя вашої пательні.

Антипригарна сковорода – вкрай необхідна на кухні. Вона проста у використанні, функціональна та довговічна у разі правильного використання.

Читайте також: 5 порад, як відкоркувати пляшку вина без штопора

Утім, не всі знають, що антипригарне покриття не універсальне, а може зіпсуватися. Зокрема не можна користуватися металевими або гострими інструментами, сильно нагрівати, щоб не виділялися токсичні випари.

Також сковорідки з антипригарним покриттям можуть зіпсувати певні продукти:

1. Курячі ніжки, крила та інші страви з птиці з кістками. Все тому, що гострі кістки можуть залишити подряпини на поверхні.

2. Соуси. Антипригарні сковорідки не підходять для соусів, оскільки вони можуть карамелізуватися та прилипати.

3. Смажена ковбаса або сосиски. При смажені цих продуктів виділяється жир, який може агресивно поводитися з антипригарним покриттям, пошкоджуючи його.

4. Цитрусові, помідори та страви з лимонним соком. Ці продукти виділяють кислоти, які можуть пошкодити антипригарне покриття.

5. Страви з великою кількістю масла. Якщо готуєте страву з надмірним використанням масла, олії чи жирів, то так може перегрітися сковорідка. Як наслідок, отримаєте пошкодження покриття.

6. Запіканки. Антипригарний посуд не завжди можна використовувати у духовці, тому перевіряйте інструкцію.

Нагадаємо, що борошно завжди було символом багатства та достатку. Цей продукт треба зберігати у правильному місці, то і з грошима в родині буде все добре.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!