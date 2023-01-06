Що одягнути на Різдво Христове, щоб рік був вдалим

7 січня українці відзначатимуть Різдво Христове – одне з найбільш церковних свят. У старину цього дня українці діставали зі скринь найкраще вбрання, а ті, хто міг собі дозволити – купували до свята новий одяг.

Здавна вважалося, чим багатший одяг, тим багатшим буде рік. Цього дня заборонялися темні кольори – вони символізували смуток та злидні.

У наш час дуже просто вибрати речі, які підходять до великого та світлого свята Різдва. При виборі вбрання необхідно враховувати, з ким і в якій ситуації планується проводити святковий вечір.

Цього дня краще святкувати у родинному колі, проте не забороняється й відвідувати знайомих та близьких людей. Тож, якщо ви збираєтеся в гості, краще оберіть наряди світлих тонів, головне, щоб вбрання не було надто відвертим та вульгарним.

На Різдво будь-яку дівчину прикрасить скромна та витончена сукня. Що стосується кольору одягу, актуальними будуть: червоний, білий, перлинний, золотий, зелений, блакитний.

Вважається, що для тих, хто хоче залучити достаток до хати, потрібно вдягнути зелений колір.

Якщо ж ви плануєте колядувати, подбайте, щоб одяг був теплим – синоптики обіцяють на Різдво похолодання.

Особливу увагу слід приділити макіяжу та зачісці – вони не мають бути вульгарними, у макіяжі слід уникати надто темних тонів – оберіть натуральність.

Якщо ви обиратимете прикраси, то зверніть увагу, щоб на намисті, браслетах чи сережках не було темних кольорів – вони можуть принести невдачі.

UAportal також підготував добірку із 5 рецептів, які стануть у пригоді на зимові свята. Пісні страви підійдуть для приготування на Різдво.

Своїми рецептами на Святвечір поділився кухар Євген Клопотенко. До цього списку він додав кілька оригінальних страв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!