Что надеть на Рождество Христово, чтобы год был удачным

7 января украинцы будут отмечать Рождество Христово – один из самых церковных праздников. В старину в этот день украинцы доставали из сундуков лучшие наряды, а те, кто мог себе позволить – покупали к празднику новую одежду.

Издавна считалось, чем богаче одежда, тем богаче будет год. В этот день запрещались темные цвета – они символизировали печаль и бедность.

В наше время очень просто выбрать вещи, подходящие к большому и светлому празднику Рождества. При выборе одежды необходимо учитывать, с кем и в какой ситуации планируется проводить праздничный вечер.

В этот день лучше праздновать в кругу семьи, однако не запрещается и посещать знакомых и близких людей. Итак, если вы собираетесь в гости, лучше выберите наряды светлых тонов, главное, чтобы наряды не были слишком откровенными и пошлыми.

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На Рождество любую девушку украсит скромное и утонченное платье. Что касается цвета одежды, актуальными будут: красная, белая, жемчужная, золотая, зеленая, голубая.

Считается, что для тех, кто хочет привлечь достаток в дом, нужно надеть зеленый цвет.

Если же вы планируете колядовать, позаботьтесь, чтобы одежда была теплой – синоптики обещают на Рождество похолодание.

Особое внимание следует уделить макияжу и прическе – они не должны быть вульгарны, в макияже следует избегать слишком темных тонов – выберите натуральность.

Если вы будете выбирать украшения, то обратите внимание, чтобы на ожерелье, браслетах или серьгах не было темных цветов – они могут принести неудачи.

UAportal также подготовил подборку из 5 рецептов, которые пригодятся на зимние праздники. Песни подойдут для приготовления на Рождество.

Своими рецептами на Сочельник поделился повар Евгений Клопотенко. В этот список он добавил несколько оригинальных блюд.

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