Що не варто робити при зберіганні картоплі: поради

Картопля – це один з улюблених овочів, і варто знати, як її правильно зберігати. Для цього варто знати декілька лайфхаків.

UAportal розповість, як правильно зберігати картоплю, аби вона довше не псувалася. Ви зможете довше насолоджуватися її смаком.

Вибір сорту картоплі:

По-перше, важливо враховувати сорт картоплі. Ранні сорти, які визрівають рано влітку, не можуть зберігатися так довго, як пізні сорти. Рекомендується споживати картоплю ранніх сортів до листопада, оскільки після цього вона почне швидко псуватися.

Перебір перед зберіганням:

По-друге, перед тим як почати зберігати картоплю, важливо уважно її перебрати. Приберіть картоплю з ушкодженнями, червоточинами і вибитками. Це допоможе уникнути подальшого поширення гнилі та інших проблем під час зберігання.

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Окреме зберігання:

По-третє, ні в якому разі не зберігайте картоплю разом із іншими овочами. Картопля має лежати окремо від інших продуктів. Якщо у вас є можливість, найкраще її зберігати у льоху або на підвішених полицях, де забезпечується відповідна вентиляція та вологість.

Періодична перевірка:

Не забувайте періодично перевіряти картоплю під час зими. Викиньте будь-які псувні картоплини, щоб уникнути їхнього впливу на інші овочі.

Нагадаємо, що для значного збільшення врожаю картоплі слід підживити рослини. Як це правильно зробити, читайте в матеріалі UAportal.

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