Що не можна робити з дверима, аби не накликати хвороби та проблеми з грошима

Що не можна робити з дверима і чому - народні прикмети про двері

У давнину вірили, що деякі прості дії з дверима можуть накликати серйозні проблеми. До прикладу, заборонялося спати біля дверей, інакше був ризик захворіти або отримати безсоння.

Також не варто на ніч залишати двері незамкненими. Вважалося, що дверний замок оберігає дім від злочинців та злих духів.

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Наші предки вважали поганою ідеєю розмістити фото чи календарі, на яких зображено людей, біля вхідних дверей. Такі речі ослаблюють енергетичний захист будинку і можуть спровокувати появу проблем з грошима, скандалів у родині.

Крім цього, забороняється одночасно відчиняти внутрішні та зовнішні двері. Оскільки так ви запрошуєте злих духів оселитися у вашому домі на довгий час.

Також у давнину вірили, що у двері може стукати нечиста сила, яка хоче пробратися у будинок. Тому заборонялося відчиняти двері, у які стукають, але там ніхто не відкликається. Люди хрестили двері та читали "Отче наш".

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