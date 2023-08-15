Що покласти у сільничку, щоб сіль не набирала вологу та не злежувалась

Що покласти в сіль, щоб вона не вбирала вологу і не злипалась

Вчасно зіткнутися зі злежуванням солі може кожен, хто готує їжу. Цей неприємний момент може складати додаткові труднощі при приготуванні страв. Проте існує легкий спосіб уникнути цього, використовуючи продукт, який доступний на кожній кухні.

Секрет запобігання злипання солі полягає в застосуванні крупи, яка може виявитися у вас під рукою, пише зазначає Ukr.Media.

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Грудка в солі може утворитися через підвищену вологість в приміщенні. У кулінарній справі важко обійтися без водяної пари, яка утворюється під час готування.

Як уникнути злипання солі

Один з найкращих варіантів – це використання звичайного рису. Додайте кілька крупинок сирого рису у сільницю. Рис вбере надлишок вологи. Відкиньте зволожений рис і додайте сухий, щоб запобігти подальшому утворенню грудочок. Рисові зерна мають бути більшими за отвір у сільниці, тому не випадатимуть разом із сіллю.

Пам'ятайте про правильне зберігання. Розміщуйте сільницю подалі від вологих джерел, таких як раковина чи плита. Ідеально - зберігати сіль у сухому, провітрюваному місці в іншому куточку кухні.

Якщо сіль все ж згустилася, її можна повернути до розсипчастого стану:

Покладіть сіль у тканинний мішечок або наволочку, і розітріть її руками. Для особливо щільних грудок використовуйте невеликий молоток або кухонний молоток. Також можна нагріти сіль до 100 градусів у духовці на кілька хвилин, поки вона не стане потрібної консистенції. Перед застосуванням залиште сіль охолонути.

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