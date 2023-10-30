Що зробити, щоб лимони зберігалися понад три місяці

Лимони можна використовувати для приправлення страв або для додання кислої нотки десертам. Як і всі інші фрукти, лимони через певний час можуть згнити навіть у холодильнику.

Насправді їх важко зберігати дуже довго. Вони можуть збліднути, стати зморшкуватими, а деякі частини можуть стати м'якими та взагалі покритися пліснявою. Дізнайтеся, як зберегти ваші лимони в хорошому стані до 3 місяців, завдяки пораді santeplusmag.com.

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Щоб лимон залишався свіжим і соковитим до 3 місяців, помістіть його в миску з холодною водою та поставте в холодильник. Вода допомагає підтримувати шкірку лимона вологою. Міняйте воду на свіжу щодня або через день.

Якщо ви збираєтеся використати лимони протягом кількох днів після їх придбання, ви можете зберігати їх при кімнатній температурі та подалі від світла. Вони можуть залишатися свіжими до тижня. З іншого боку, якщо ви не плануєте використати їх швидко, краще зберігати їх у герметичних контейнерах або в пакетах для заморожування із застібками, подбавши про те, щоб видалити якомога більше повітря. Потім зберігайте їх у холодильнику, найкраще при температурі від 4 до 10 градусів. У такий спосіб лимони залишаться свіжими до місяця.

Якщо ви порізали лимони, знайте, що їх також можна зберегти. Просто накрийте відрізану частину стретч-плівкою, щоб захистити її від повітря та запобігти окисленню, і поставте в холодильник. Це збереже нарізані лимони надовго. Проте бажано спожити лимони через 2-3 дні після їх розрізання.

Зверніть увагу, що лимон не можна заморожувати. Однак ви можете заморозити сік або цедру. Наповніть форму для кубиків льоду лимонним соком, заморозьте. Коли кубики соку замерзнуть, вийміть їх і зберігайте в пакеті у морозилці.

Нагадаємо, лимон є чудовим природним засобом для прибирання, але є деякі речі, які варто уникати чистити лимонним соком.

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