Що зробити щоб до пательні не пригорала їжа: перевірений лайфхак

Якщо під час смаження їжа прилипає до сковорідки, вам допоможе один дієвий спосіб, про який ви вже могли чути. Навіть якісні пательні з антипригарним покриттям з часом також втрачають свої властивості. Але не треба викидувати стару сковороду.

Щоб їжа до сковороди не прилипала та не пригорала під час смаження, сковороду просмажують з сіллю. Ця спеція знайдеться в кожному будинку і допоможе повернути антипригарні властивості пательні. До того ж нові чавунні грилі теж радять просмажити з сіллю одразу після купівлі.

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Спершу сковорідку потрібно знежирити помивши її мийним засобом та м'якою губкою. Потім поставте її на вогонь та нагрійте. На гарячу пательню кладемо кілька ложок солі так, щоб вона повністю покривала всю поверхню. Зменште вогонь та періодично помішуйте сіль.

Сковороду потрібно прожарювати поки сіль не змінить колір з білого на жовтуватий, а від сковороди не піде легкий димок. Приблизно через 10 хвилин зніміть сковороду з вогню.

Сіль можна зсипати окремо у якусь тару. Паперовим рушником протираємо не лише дно сковороди, а всю поверхню. Після чого налийте трохи соняшникової олії та паперовим рушником ретельно натріть дно та боки сковорідки.

Знову ставимо сковороду на плиту та добре нагріваємо. Через 2-3 хвилини, коли вона нагрілась, вимикайте газ та ще раз витріть паперовими рушниками олію зі сковороди.

Після цієї процедури ви помітите результат, їжа не буде прилипати до пательні як раніше, а ви не будете псувати страви.

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