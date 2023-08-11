Що зробити з огірками перед консервацією, щоб банки точно не вибухнули: простий лайфхак

Що робити, щоб банки із консервованими огірками не вибухали

Експерти в галузі кулінарії регулярно діляться цінними порадами та лайфхаками, які допомагають зберегти смак та якість приготованих страв. Одним з таких корисних підходів є метод маринування огірків, що дозволяє зберегти їх смачність, а також уникнути неприємних ситуацій з вибухом кришок на банках.

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Експерти відомого українського кулінарного порталу Shuba поділилися цінними порадами в соціальних мережах, зокрема на своїй сторінці в Instagram. Одна з ключових рекомендацій полягає у попередньому маринуванні огірків перед консервацією. Заради досягнення кращого результату рекомендується замочити огірки в холодній воді на кілька годин перед початком процесу.

Однією з проблем, яка може виникнути при консервуванні огірків, є вибух кришок на банках. Щоб уникнути цього неприємного явища, експерти рекомендують провести попередню обробку. Зокрема, вони рекомендують залити огірки розсолом, який готується на основі однієї частки солі, розчиненої у трьох літрах води.

Важливим етапом є зняття розсолу після трьох днів, його перекип'ятити та знову використати для залиття огірків у банки. Тільки після виконання цих кроків експерти рекомендують розпочинати закатування кришок.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити так, щоб огірки не гірчили.

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