Що заборонено робити, щоб не допустити намерзання у морозильній камері
Як запобігти утворенню інею в морозилці
Щоб у морозилці не було льоду та не утворювався іній, варто знати декілька простих порад. Важливо не допускати помилок, які призводять до намерзання, а якщо проблема є, то вирішувати її слід якомога швидше, щоб продовжити термін служби морозильної камери. Про це пише видання Sante plus.
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Як запобігти утворенню інею в морозильній камері
- Продукти, які ви хочете покласти в морозильну камеру, мають бути кімнатної температури. В жодному разі не кладіть гарячі продукти, адже це прискорить утворення інею;
- Ніколи не ставте морозильник поруч із джерелом тепла. Холодильники слід тримати подалі від радіаторів та баків з гарячою водою;
- Між морозильною камерою та стіною моє бути місце, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Котушкам на задній панелі побутового приладу потрібно мати достатньо місця для ефективного охолодження;
- Морозильну камеру не варто перевантажувати продуктами, але й не тримайте її пустою. Переповнена морозилка перешкоджає нормальній циркуляції повітря, а порожня збільшує утворення інею;
- Намагайтесь не відкривати дверцята надто часто та надовго. Порушу рівномірну температуру всередині.
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