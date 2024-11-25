Що чекає військовозобов‘язаного у разі відмови від повістки: пояснення юриста

Якщо громадянин відмовляється прийняти повістку, цей факт фіксується представниками територіального центру комплектування (ТЦК). Для цього складається відповідний акт про відмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Чернігівського обласного ТЦК.

У разі, якщо резервіст чи військовозобов’язаний відмовляється прийняти повістку під час оповіщення, складається акт про відмову. Його підписують щонайменше двоє членів групи оповіщення, після чого акт оголошується громадянину.

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Далі цей документ передається керівнику районного чи міського ТЦК для притягнення громадянина до адміністративної відповідальності. Якщо людина відмовляється з’явитися до військкомату, поліцейський, який є членом групи оповіщення, може затримати її та доставити до ТЦК відповідно до статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Представники ТЦК під час оповіщення або перевірки військово-облікових документів використовують технічні засоби з функцією автоматичної фото- та відеофіксації. Це дозволяє:

виявляти та фіксувати порушення правил військового обліку;

документувати дії уповноважених осіб.

Відеозапис ведеться безперервно за допомогою бодікамер або портативних відеореєстраторів.

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