Щоб не посваритися з сусідом: якої висоти можна ставити паркан за законом

Часто буває, що добросусідські стосунки псуються через надто високий паркан, який один із власників вирішує встановити на межі ділянок. Проте варто пам’ятати, що розміри огорожі регулюються законодавчими нормами, і їх необхідно дотримуватись.

За словами юристки Юлії Юрченко, яку цитує 24 Канал, власники приватних ділянок мають право встановлювати огорожу як з боку вулиці, так і на межі з сусідами. Водночас висота такої конструкції не повинна перевищувати меж, визначених законодавством.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №406 від 7 червня 2017 року, визначено перелік будівельних робіт, які не потребують отримання дозволів та після завершення яких об’єкти не підлягають обов’язковому введенню в експлуатацію. Зокрема, в пункті 6 цього документу йдеться про те, що встановлення тимчасових споруд без фундаменту – серед яких і паркани на території приватних, садових або дачних ділянок –дозволяється без дозвільної документації.

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Як пояснила юристка, чинне законодавство дійсно дозволяє встановлювати тимчасові огорожі на приватних земельних наділах без попереднього погодження, за умови відсутності фундаменту.

На що звернути увагу при зведенні паркану

Варто пам’ятати про вимоги Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій"). Згідно з пунктом 6.7, у межах садибної забудови дозволена висота паркану між сусідніми ділянками — не більше 2 метрів, а з боку вулиці – не вище 2,5 метра. Ці обмеження спрямовані на забезпечення належного освітлення та вентиляції прилеглих територій.

Також відповідно до положень Земельного кодексу України, власники чи користувачі земель повинні використовувати їх у спосіб, який не створює суттєвих незручностей сусідам. Йдеться, зокрема, про уникнення затінення, диму, шуму, неприємних запахів та іншого дискомфорту для мешканців суміжних ділянок.

У випадку, якщо встановлений паркан порушує законні інтереси власника суміжної земельної ділянки або не відповідає вимогам чинного законодавства, сусід має право звернутися до суду з метою захисту своїх прав.

Юристка підкреслила, що при встановленні огорожі слід зважати не лише на норми права, а й на інтереси інших співвласників земельних ділянок. Дотримання встановлених правил допоможе уникнути суперечок та непорозумінь із сусідами в подальшому.

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