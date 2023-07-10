Щоб ніколи не прилітали на ваш город: Як ефективно відлякати птахів з ділянки

Як відлякати птахів з городу та саду

Городники добре знають, що птахи можуть стати шкідниками для урожаю, тому важливо знати, як відлякувати їх з городу. Пропонуємо вам декілька ефективних методів.

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Біоакустичні звуки

Одним із найкращих способів відлякувати птахів є використання біоакустичних звуків. Існують пристрої, які імітують крики хижих птахів, і їх присутність змусить птахів покинути город. Ці пристрої працюють на батарейках, що зручно, оскільки не потрібно постійно заряджати їх.

Ультразвуковий відлякувач птахів

Птахи бояться ультразвуку, тому використання ультразвукових пристроїв може бути ефективним. Ці пристрої також використовуються для відлякування мишей. Розмістіть їх у зоні городу, де шкідники найчастіше з'являються.

Бар'єри

Встановлення бар'єрів може бути ефективним способом відлякування птахів. Розтягніть сітку або встановіть шипи на парканах, щоб утруднити доступ птахів до городу. Це знизить ймовірність їхнього пошкодження урожаю.

Вода

Птахи бояться води, тому можна використовувати розприскувач для створення струменів води на великій відстані. Це створить враження небезпеки для птахів і змусить їх уникати городу.

Простий відлякувач птахів своїми руками

Для тих, хто шукає прості і доступні способи відлякування птахів, можна зробити пристрій за допомогою пляшки і палички. Виріжте кілька отворів по діаметру пляшки і закрутіть її. Зробіть отвір на дні пляшки, куди можна вставити паличку. При наявності вітру, пляшка буде обертатися, створюючи рух, що відлякує птахів від городу.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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