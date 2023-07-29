Дачники назвали розчин, який врятує огірки від пересихання

Деякі дачники можуть помітити, що огірки починають передчасно засихати ще на ділянці. Це може бути спричинено впливом погоди, або невдалою посадкою культури.

Втім, досвідчені городники мають свої поради, як врятувати огірки від передчасного пересихання. Розчин, який можна приготувати у домашніх умовах, допоможе врятувати посадку.

Окрім несприятливих погодних умов, жовтіння огірків може виникати внаслідок хвороб. У будь-якому випадку варто використати наступний препарат.

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На 10 літрів води треба додати 2 чайні ложки димексиду, а також 1 склянку рідкого триходерміну і 1 ампулу циркону (1 мл). Отриману суміш необхідно добре перемішати.

Розчином потрібно обприскувати грядки з огірками рано-вранці або пізно ввечері. Варто обирати день, коли не буде дощу, щоб вода не змила суміш з листя.

Нагадаємо,як вирощувати огірки, щоб не гірчили.

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