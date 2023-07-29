Дачники назвали раствор, который спасет огурцы от пересыхания

Некоторые дачники могут заметить, что огурцы начинают преждевременно засыхать еще на участке. Это может быть вызвано влиянием погоды или неудачной посадкой культуры.

Впрочем, у опытных огородников есть свои советы, как спасти огурцы от преждевременного пересыхания. Раствор, который можно приготовить в домашних условиях, поможет спасти посадку.

Кроме неблагоприятных погодных условий, желтение огурцов может возникать из-за болезней. В любом случае следует использовать следующий препарат.

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На 10 л воды нужно добавить 2 чайные ложки димексида, также 1 стакан водянистого триходермина и 1 ампулу циркона (1 мл). Получившуюся смесь необходимо хорошо перемешать.

Раствором нужно опрыскивать грядки с огурцами ранним утром или поздно вечером. Следует выбирать день, когда не будет дождя, чтобы вода не смыла смесь с листьев.

Напомним, как выращивать огурцы, чтобы не горчили.

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