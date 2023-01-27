Навіть на перервах між лекціями: в Києво-Могилянці повністю заборонили використання російської мови

Національний університет "Києво-Могилянська академія" ухвалив рішення щодо російської мови. У стінах закладу студентам, викладачам та адміністрації заборонили користуватися російською мовою.

Про це рішення повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко. Він зауважив, що нові правила керівництво Могилянки внесло до Правил внутрішнього розпорядку НаУКМА.

"У стінах Національний університет "Києво-Могилянська академія" вживати мову держави-агресора – російську – ЗАБОРОНЕНО. Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету", – написав Зубко у Фейсбуці.

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Він зазначив, що ухвалити нові правила підштовхнули "вимоги та виклики часу" та що їх "вимагає нова реальність, в яких сьогодні доводиться працювати українським вишам і всім закладам освіти".

Тим часом не всі українці схвально відреагували на це рішення Могилянки. Деякі нагадали, що це протирічить українській Конституції, яка гарантує "вільний розвиток, використання та захист мов національних меншин України".

Ось деякі з коментарів, які залишали українці під дописом Зубка:

Автор посту своїми публікаціями наражає інформаційну безпеку країни на ворожі удари. Давайте нагадаємо автору, що Конституція вище будь-якої постанови, а створення прецендентів для розгортання ворожого ІПСО та машини пропаганди повинно бути розглянути на дисциплінарному засіданні МОН. Тому, використовуючи піар, у стилі пані Фаріон, автор посту ще й принижує Могилянку своєю присутністю, а саме присутністю людини не знайомої з наявністю невід'ємних прав людини.

Ну, я можу ухвалити рішення з подругою, що завтра буду пити каву. Підпишемо угоду у нотаріуса та зробимо статутом нашої компанії. Конституції пофіг. Вона тут головна. Тому, Могилянка може прийняти рішення, що говорити студенти мають на суахілі. Але приходить Конституція і робить так, як в ній написано, а хто не згоден, порушує права та має бути покараний.Бо, бачте, ми живемо у правовому суспільстві. Цим і відрізняємось від ворога. І тому, щоб там не прийняла собі Могилянка, вона немає жодного права порушувати Конституцію, з огляду хоть на друге пришестя Ісуса Христа.

НЕ розумію свинособачої! Я вже втратив двох близьких людей через носіїв "язика". Тому раз і назавжди: руський іде на&уй!

Правильно! Далі потрібно терміново заборонити використання періодичної системи Мєндєлєєва, закрити інститут Амосова, бо він був з Твері, заборонити ДП Антонов, бо він теж росіянин, заборонити алфавіт, бо він як і в росії кириличний, та і щось у студентів пальців 10, так само як і у студентів країни агресора, можна або по одному відрубати або пришити. І пропоную керівництву цієї бурси оголосити на території закладу окрему республіку, де не діє міжнародне право, права людини, конституція так може вашу шарагу скоріше закриють.

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Також керівників Могилянки почали звинувачувати у диктатурі:

Чи є в КМА студентський рух? Якщо він є, студенти мають цьому протидіяти, бо від них має залежати майбутнє країни. Це ж начебто один із найкращих ВНЗ України, і якщо в ньому проковтнуть цю коричневу антиконституційну ініціативу, то це на крок приблизить нас до фашистської диктатури путінського типу.

Іспанський сором, як можна забороняти мову приватного спілкування? Вашими діями Ви намагаєтесь влізти в ту сферу, в яку влазити не маєте жодних повноважень - в особисте життя. Це не конституційно, це незаконно, Правила академії є внутрішнім актом, який не може суперечити закону. А будуть і далі спілкуватися студенти - що далі? Що далі, га? Відрахування? На якій підставі? Російські телеграм канали дуже дякують Вам за такий крок, є що запостити їм, блін. Дурень! Не ображайтесь, якщо вас і інших вам подібних викладачів студенти будуть посилати за російським кораблем. І правильно зроблять.

Ст. 10 Конституції України: Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. І це справа кожного, на якій мові йому розмовляти у побуті, в тому числі - у приватних розмовах. Перефаріонити Фаріон вам все одно не вдасться.

На лекціях так, але між собою неформально студенти можуть розмовляти будь якою мовою, це їх право І що ви зробите порушникам? Обмежитесь злобним зирканням зі сторони чи буде публічне обговорення на парткомі?

А які покарання передбаченні за використання російської мови? Як україномовному студентові НаУКМА мені соромно за текст, людину, що його написала і якщо Академія не відреагує чи підтримає це антиконституційне, антилогічне, недалекоглядне "рішення", то і прости мене Брюх - за Академію. Ну таке...

Неформально все одно люди вибирають, як їм зручніше. Вважаю, що краще заохочувати, а не забороняти. Це дуже круто у контексті поточних подій, але з точки зору закону - жодної юридичної відповідальності (наприклад, виключення студентів) за порушення цих норм ПВР не може бути, оскільки законодавством це не передбачено взагалі.

Як вам такий милий цей "руській язік", так ви ж знаєте, де вам завжди раді - там площі 17 млн кв км!!! А в нашому домі відтепер НАША ВІРА, НАША МОВА!!!! Для наочності - кінотеатр Бахмут, Соледар, Ізюм, Харків, Дніпро… Там мова вчиться ЗА МИТЬ!!!! Розвивати українську свідомість, я вважаю, потрібно шляхом створення умов та стимулюванням використання української. Якщо ж ми оберемо шлях заборон, цькування та репресій, то чим ми будемо кращі за р@шиків?

Нагадаємо, раніше столична автошкола відмовилася обслуговувати клієнтів рідною мовою. У мережі з'явилася розмова з директором автошколи, яка назвала свої причини.

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