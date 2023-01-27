Даже на перерывах между лекциями: в Киево-Могилянке полностью запретили использование русского языка

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" принял решение относительно русского языка. В стенах заведения студентам, преподавателям и администрации запретили пользоваться русским языком.

Об этом решении сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко. Он отметил, что новые правила руководство Могилянки внесло в Правила внутреннего распорядка НаУКМА.

"В стенах Национальный университет "Киево-Могилянская академия" употреблять язык государства-агрессора – русский – ЗАПРЕЩЕНО. Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые сегодня утвердили на 40-й сессии Академической конференции университета", — написал Зубко в Фейсбуке.

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Он отметил, что принять новые правила подтолкнули "требования и вызовы времени" и что "их требует новая реальность, в которых сегодня приходится работать украинским вузам и всем учебным заведениям".

Между тем, не все украинцы одобрительно отреагировали на это решение Могилянки. Некоторые напомнили, что это противоречит украинской Конституции, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств Украины".

Вот некоторые из комментариев, которые оставляли украинцы под сообщением Зубко:

Автор поста своими публикациями подвергает информационную безопасность страны на вражеские удары. Давайте напомним автору, что Конституция выше какого-либо постановления, а создание прецендентов для развертывания враждебного ИПСО и машины пропаганды должно быть рассмотрено на дисциплинарном заседании МОН. Поэтому, используя пиар, в стиле госпожи Фарион, автор поста еще и унижает Могилянку своим присутствием, а именно присутствием человека, не знакомого с наличием неотъемлемых прав человека.

Ну, я могу принять решение с подругой, что завтра буду пить кофе. Подпишем соглашение у нотариуса и сделаем уставом нашей компании. Конституции пофиг. Она здесь главная. Поэтому Могилянка может принять решение, что говорить студенты на суахили. Но приходит Конституция и делает так, как в ней написано, а кто не согласен, нарушает права и должен быть наказан. Ибо, видите ли, мы живем в правовом обществе. Этим и отличаемся от врага. И потому, чтобы там не приняла себе Могилянка, она не имеет никакого права нарушать Конституцию, учитывая хотя бы второе пришествие Иисуса Христа.

НЕ понимаю свинособачей! Я уже потерял двух близких людей из-за носителей языка. Поэтому раз и навсегда: русский идет на&уй!

Верно! Далее нужно срочно запретить использование периодической системы Менделева, закрыть институт Амосова, потому что он был из Твери, запретить ГП Антонов, потому что он тоже россиянин, запретить алфавит, потому что он, как и в россии, кириллический, да и что-то у студентов пальцев 10, равно как и у студентов страны агрессора, можно или по одному отрубить или пришить. И предлагаю руководству этой бурсы объявить на территории заведения отдельную республику, где не действует международное право, права человека, конституция так может вашу шеренгу скорее закроют.

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Также руководителей Могилянки начали обвинять в диктатуре:

Есть ли у КМА студенческое движение? Если он есть, студенты должны этому противодействовать, потому что от них должно зависеть будущее страны. Это вроде бы один из лучших вузов Украины, и если в нем проглотят эту коричневую антиконституционную инициативу, то это на шаг приблизит нас к фашистской диктатуре путинского типа.

Испанский стыд, как можно запрещать язык личного общения? Вашими действиями Вы пытаетесь влезть в ту сферу, в которую влезать нет никаких полномочий - в личную жизнь. Это не конституционно, это незаконно, правила академии являются внутренним актом, который не может противоречить закону. А будут и дальше общаться студенты – что дальше? Что дальше, а? Отчисления? На каком основании? Российские телеграммы каналы очень благодарят Вас за такой шаг, есть что запостить им, блин. Дурак! Не обижайтесь, если вас и других подобных преподавателей студенты будут посылать за русским кораблем. И правильно сделают.

Ст. 10 Конституции Украины: Государственный язык в Украине - украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни на всей территории Украины.

В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. И это дело каждого, на каком языке ему разговаривать в быту, в том числе – в частных разговорах. Перефарионить Фарион вам все равно не удастся.

На лекциях да, но между собой неформально студенты могут разговаривать на любом языке, это их право. И что вы сделаете нарушителям? Ограничитесь злобным взглядом со стороны будет ли публичное обсуждение на парткоме?

А какие наказания предусмотрены за использование русского языка? Как украиноязычному студенту НаУКМА мне стыдно за текст, написавшего его человека и если Академия не отреагирует или поддержит это антиконституционное, антилогическое, недальновидное "решение", то и прости меня Брюх - за Академию. Ну, такое...

Неформально все равно люди выбирают, как им удобнее. Полагаю, что лучше поощрять, а не запрещать. Это очень круто в контексте текущих событий, но с точки зрения закона – никакой юридической ответственности (например, исключение студентов) за нарушение этих норм ПВР не может быть, поскольку законодательством это не предусмотрено вообще.

Как вам так мил этот "русский язык", так вы же знаете, где вам всегда рады – там площади 17 млн кв км!!! А в нашем доме отныне НАША ВЕРА, НАШИЙ ЯЗЫК!!!! Для наглядности – кинотеатр Бахмут, Соледар, Изюм, Харьков, Днепр… Там язык учится ЗА МГНОВЕНЬЕ!!!! Развивать украинское сознание, я считаю, нужно путем создания условий и стимулирования использования украинского. Если же мы выберем путь запретов, травли и репрессий, то чем мы будем лучше р@шиков?

Напомним, ранее столичная автошкола отказалась обслуживать клиентов на родном языке. В сети появился разговор с директором автошколы, назвавшей свои причины.

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