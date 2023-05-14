Чи справді відбувся Ноїв потоп: вчені пояснили свої сумніви

Вчені, досліджуючи біблійні історії, звернули увагу на легенду про всесвітній потоп та Ноїв ковчег. Після низки досліджень вони засумнівалися у правдивості цих переказів.

За біблійною історією, всесвітній потоп стався як покарання Бога за гріхи людства, і тільки праведник Ной і його родина вижили, зберігши своє життя на ковчезі, який він побудував за Божою вказівкою. За описом у Біблії, Ной побудував величезний ковчег і взяв на нього з собою по дві особи з кожного виду тварин, щоб зберегти їх від знищення під час потопу. Потім він і його родина, разом з тваринами, проживали на ковчезі 40 днів, доки вода не відступила і вони не змогли повернутися на землю.

Професор геоморфології Університету Вашингтона в Сіетлі Девід Монтгомері, який є автором книги "Скелі не брешуть: геолог досліджує Ноїв потоп", зауважив наступне: "Єдине, що ми точно знаємо з геології, це те, що глобального потопу ніколи не було… Якщо ви дивитеся на це буквально як на глобальну повінь, яка вкрила найвищі гори світу, мені шкода, на Землі просто недостатньо води, щоб зробити це".

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У коментарі виданню Live Science вчений зауважив, що якби "небеса" відкрилися і вся вода в атмосфері зійшла відразу у вигляді дощу, планета була б занурена — але лише на глибину близько 2,5 сантиметра. А цього недостатньо, щоб відправити у плавання величезний ковчег.

Видання Live Science пише, що за даними NASA, якби всі льодовики та крижані покриви світу розтанули, рівень моря піднявся б трохи більше ніж на 60 метрів. Крім того, у дослідженні 2016 року, опублікованому в журналі Nature Geoscience, було підраховано, що у верхній частині земної кори зберігається 22,6 мільйона кубічних кілометрів підземних вод, яких достатньо, щоб покрити землю на глибину 180 м. Це велика кількість води, однак є міста, що знаходяться на сотнях метрів над рівнем моря, а гора Еверест – найвища на Землі – знаходиться на висоті понад 8,8 м над рівнем моря.

Науковці кажуть, що геологи теж не бачать доказів глобального потопу.

Видання звернуло увагу, що ця біблійна історія має й інші сумнівні розділи. Наприклад, Ною було 600 років, коли почався потоп — однак що люди не живуть так довго, і більшість видів не вижили б, коли б їх скоротили лише до двох тварин, оскільки вони не мали б достатнього генетичного різноманіття для створення життєздатної популяції.

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"Щобільше, незрозуміло, як кожна тварина взагалі зможе дістатися до ковчега — уявіть собі пінгвінів, які перевалюються від Антарктиди до Близького Сходу", – йдеться у публікації.

Професор стародавніх досліджень коледжу Рамапо в Нью-Джерсі Іра Шпар розповів Live Science, що біблійні історії в Старому Завіті, які були записані між 800 і 500 роками до нашої ери, ймовірно, походять із давніших усних традицій і багатьох джерел.

В інших релігійних книгах, наприклад у Корані, є дещо інші розповіді про історію потопу Ноя, тоді як більш ранні версії катаклізмів походять зі стародавніх месопотамських текстів. Спар зазначив, що є історія шумерського потопу, записана у фрагментах, яка датується кінцем третього тисячоліття до нашої ери.

Тим часом якщо вважати джерелами Ноєвого потопу регіональні, а не глобальні потопи, то ця історія може виглядати не як казка. Професор Монтгомері пояснив, що могли відбутися деякі "геологічно правдоподібні" повені, які й лягли в основу історію.

Наприклад, наприкінці 1990-х років океанографи Вільям Райан і Волтер Пітман на зустрічі Американського геофізичного союзу висунули гіпотезу про те, що близько 7500 років тому Середземне море почало впадати в ізольоване на той час Чорне море, спричинивши масові повені навколо Чорного моря, які могли бути витоками Ноєвого потопу.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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