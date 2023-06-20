Робіть це перед пранням: Як повністю відіпрати сліди поту

Літньою порою, на одязі часто можуть з'являтися неприємні плями в області пахв. Ці сліди забруднення зазвичай виникають від потових залоз або дезодорантів. Чистка таких слідів може бути складною, але є один простий лайфхак, який допоможе відновити ваш одяг до привабливого вигляду.

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Щоб видалити плями поту та дезодоранту з одягу, ось кілька кроків, про які розповідає видання The Sun:

Виверніть річ навиворіт, перш ніж приступати до очищення; Розпорошіть холодну воду на забруднену ділянку; Нанесіть рідкий пральний порошок на плями; За допомогою старої зубної щітки ретельно втирайте мийний засіб в тканину; Поки рідина покриває всю область зі слідами поту та дезодоранту, залиште річ на 15-20 хвилин; Потім помістіть одяг у пральну машину та виперіть разом з іншими речами, як зазвичай.

Крім того, добре відбілити одяг від плям поту може допомогти природне сушіння речей на свіжому повітрі за ясної погоди. Сонячне світло має природні дезінфікуючі властивості, які підсилюють ефект після прання.

Пропонуємо дізнатися ефективні способи прибрати запах поту з речей.

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