Робіть це раз в місяць, щоб ваша машинка прала речі ідеально

Пральна машина є один з найрозповсюдженіших побутових приладів. Завдяки їй речі залишаються чистими та доглянутими. Тому важливо регулярно доглядати за пральною машиною, щоб вона працювала якомога довше та краще прала ваші одяг та білизну.

Як чистити пральну машину пише видання SantePlus. Експерти радять хоча б раз в місяць доглядати за приладом, щоб його не довелось ремонтувати чи замінювати.

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Якщо всередині машинки накопичилося багато бруду, накипу та неприємних запахів, то це означає, що настав час її очистити, зробити це можна за допомогою відбілювача. Налийте пів літра відбілювача в ящик для мийних засобів та запустіть прання без білизни при 60°C.

В ідеалі, бажано кожні 30 днів чистити та дезінфікувати пральну машину відбілювачем. Таке щомісячне технічне обслуговування видаляє бактерії та відкладення накипу, які утворилися в барабані та фільтрі.

Очистити пральну машину можна і підручними засобами. Для цього ідеально підійде оцет. Він запобігає накопиченню бруду та нейтралізує будь-які неприємні запахи, які виникають всередині машинки. Оцет також є потужним очисником та дезінфікуючим засобом. Просто налийте його у барабан машини та запустити прання при найбільшій температурі.

Провести очищення пральної машини від накипу можна і за допомогою лимонної кислоти. Насипте 25-30 грам у відсік для порошку та запустіть прання без речей всередині, встановивши високу температуру та максимальну тривалість. Таким способом не можна користуватися частіше 1 разу на 3 місяці, щоб не нашкодити техніці.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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