Робити це треба двічі: Як правильно підживлювати смородину в листопаді для великого врожаю наступного року

Як удобрити смородину восени, щоб у наступному році отримати великий урожай

У листопаді важливо правильно дбати про ваші смородинові кущі, щоб вони міцно пережили зиму і готово прийняли новий сезон з щедрим врожаєм ягід.

Існує кілька кроків, які допоможуть забезпечити оптимальне годування смородини в цей період. У листопаді смородину треба підживлювати двічі – перший на початку місяця, а другий – в середині, пише prostoway.

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Спочатку важливо зазначити, що для підживлення смородини необхідно користуватися розведеним добривом з водою. Налити його потрібно в радіусі 10-15 сантиметрів від стовбура рослини, уникнувши прямого контакту з корінням.

Використовуйте перегній або компост у пропорціях: 5 кг на один кущ. Розділіть цю кількість на два застосування. Приготуйте комплексне добриво для підживлення: Розведіть одне відро курячого посліду в 8 літрах теплої води. Через 14 днів додайте 35 грамів калію на одну рослину, а після ще 14 днів - 100 грамів суперфосфату.

Цей комплексний підхід до підживлення смородини допоможе підготувати кущі до зими та гарантувати вам більший врожай в наступному сезоні, без додаткових робіт навесні. Не забудьте дотримуватися цих кроків, щоб ваші смородинові кущі були сильними і здоровими.

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