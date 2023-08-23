День державного прапора: найкращі привітання

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Український прапор є не просто державним атрибутом, а символом боротьби за свободу.

У 2004 році президент України Леонід Кучма офіційно запровадив свято, тоді як його наступник – Віктор Ющенко – заснував традицію підіймати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят.

22 березня 1918 року відбулося перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора, тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання цих двох кольорів як стяг Української Народної Республіки.

Привітання з Днем Державного прапора у прозі

Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров'я і віри в краще майбутнє нашої держави.

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!

Дорогі українці! Вітаємо вас з національним святом – Днем державного прапора України! Сьогодні український стяг уособлює минуле, сьогодення і майбутнє громадян нашої країни. Ми впевнені, що кожен житель нашої України, бачачи український прапор, відчуває почуття гордості за свою велику Батьківщину і за свій народ!

Дорогі співвітчизники! Від щирого серця вітаю з Днем державного прапора України! Сьогодні ми вшановуємо синьо-жовтий стяг – головну святиню нашої державності, уособлення нашого національного духу і непереможності. Нині прапор став символом незалежності, свободи і гідного майбутнього України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державне прапор є символом наших досягнень і перемог. У цей святковий день я закликаю кожного українця з гордістю підняти державний прапор над своїм будинком. Будемо любити і шанувати його, захищати як найвищий скарб нації. Слава Україні!

Привітання з Днем Державного прапора у віршах

Нехай буде щасливим той край,

В якому народився та ріс.

Ми поважаємо наш український стяг.

Нехай буде процвітання й величний зріст!

День державного прапора настав,

І весь великий наш народ об’єднав!

Пишається прапором наша вся країна,

Рідна Україна – у світі ти одна!

Нехай прапор рідний над нами в’ється,

У країні – гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів вірним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Дружно всіх вітаємо,

Гімн країни співаємо!

З Днем Прапора сьогодні я вітаю,

Хай майорить наш синьо-жовтий стяг,

Наш символ незалежності і краю,

Який пройшов доволі довгий шлях

Хай доля буде доброю до України.

Хай українці всі пишаються собою.

Хай солов’їна не змовкає ні хвилини.

А край наш зачаровує красою.

Жовтий колір – це пшениця, а блакитний – небеса

Українська рідний прапор – це і сила, і краса

Хай добро і багатство приходять усім!

А щастя і радість не оминають жоден дім!

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

Нагадаємо, 22 серпня, перед Днем прапора, бійці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине, що на Мелітопольському напрямку. Населений пункт був під окупацією півтора року.

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