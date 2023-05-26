День Києва: найкращі привітання української мовою та красиві картинки

Щорічно День Києва випадає на останню неділю травня. Цього року столиця святкуватиме 28 травня. Вперше День Києва відсвяткували 1982 року, у 1500-ліття від умовної дати заснування української столиці. UaPortal підготував для своїх читачів привітання зі святом та листівки.

Привітання до Дня Києва

Дорогі кияни, вітаю вас із днем народження вашого міста! Бажаю міцного здоров'я, незмінної удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваші оселі, нехай сонячне світло зігріває за будь-якої погоди, а бажання виконуються при одній думці про них.

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Іменинник Київ-град нам шалено подобається,

Білими каштанами здавна він славиться!

Кияни, вам бажаю доброти та світла,

Нехай любов'ю та теплом буде життя зігріте!

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Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

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Вітаю з Днем Києва! У цей теплий травневий день хочу побажати улюбленій столиці всього доброго, світлого, найкращого. Нехай Київ завжди тішить своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами та чистими справами. Нехай це гарне місто дарує вам багато позитивних емоцій.

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Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

З днем ​​народження столиця, з днем ​​народження Київ!

Тебе я завжди пам’ятаю та щиро вітаю!

***

Києве, славетний, віковий. Сьогодні в тебе свято, лунають вітання і радощі, сміх та сльози радості. Чергове століття ти даруєш свято людям. Лише ти такий один на світі за це тебе ми і любимо.

Листівки з привітаннями до Дня Києва

Нагадаємо, мешканці столиці готуються святкувати День Києва в останню неділю травня. На цей день заплановано низку вистав, концертів, екскурсій та інших подій.

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