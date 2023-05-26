День Киева: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки
Ежегодно День Киева выпадает на последнее воскресенье мая. В этом году столица будет праздновать 28 мая. Впервые День Киева был отмечен в 1982 году, в 1500-летие от условной даты основания украинской столицы. UaPortal подготовил своим читателям поздравления с праздником и открытки.
Поздравление ко Дню Киева
Киев нынче отмечает
Праздник – день рождения.
Нет столицы нашей краше –
Знаем без сомнения.
***
Процветай, любимый город,
Радостный, каштановый.
Ты могучий и прекрасный,
Поздравляем заново!
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Краса всех городов
И россыпь православных храмов.
Для Киева нет равных слов,
Здесь Русь взяла свое начало.
С размахом встретит праздник славный -
День города в разгар войдет.
Пускай ему не будет равных,
Пусть будет счастлив весь народ.
***
Дорогие жители столицы, поздравляю вас с Днем Киева! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
***
С днем рождения столица,
С днем рождения Киев наш родной!
В этот день мы будем веселиться,
Помня о столице дорогой!
Процветай, живи в достатке,
Принимай своих гостей,
Угощай всех вкусно, сладко,
Ждём хороших новостей!
Открытки с поздравлениями ко Дню Киева
Напомним, жители столицы готовятся праздновать День Киева в последнее воскресенье мая. На этот день запланирован ряд представлений, концертов, экскурсий и других событий.
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