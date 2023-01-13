День святого Василя 2023: гарні картинки та найкращі привітання
14 січня українці відзначають День святого Василя. У цю дату віруючі вшановують пам'ять єпископа міста Кесарія святителя Василя. Він прославився як борець з єрессю і богослов. В цей день прийнято вітати рідних та друзів, а також власників імені Василь.
Ім'я Василь походить від грецького імені Басілейо і означає "цар", "царський". Такий чоловік – товариський, ініціативний, завжди в центрі подій. Для нього важливо щоб його слухали і поважали. Він легко знаходить спільну мову з будь-якою людиною. Василь ображається досить часто, але ненадовго. У нього прекрасна пам’ять, тому здатний легко вчитися новому. У взаєминах Василь галантний та ввічливий – справжній лицар на білому коні.
Сьогодні ми зібрали для вас найкращі привітання до Дня святого Василя та іменин.
Привітання у віршах, прозі та картинках
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В День Василя, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!
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Нехай День Василя буде сповнений яскравих вражень. Бажаємо гарно відсвяткувати Старий Новий рік і отримати позитивні емоції. Нехай гарних днів буде якомога більше у Вашому життя. Успіхів, кохання, здоров’я і щастя.
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Нехай у День святого Василя
Радіє вся земля!
Здоров’я міцного
Та щастя рясного!
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Дорогий Василю, вітаю тебе з іменинами, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!
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У Василя, у гарної людини —
Сьогодні знову іменини.
Будуть у тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай приходять!
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З Днем святого Василя, нехай твій ангел завжди тебе оберігає, направляє, а також допомагає у виборі життєвого шляху. Бажаю, щоб всі справи давались легко, а негаразди обходили стороною.
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З Днем ангела вітаємо,
Гори щастя, Василю, бажаємо.
В гаманці щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших.
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Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!
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Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел покровитель!
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