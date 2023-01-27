День святої Ніни 2023: найкращі привітання з Днем ангела та оригінальні картинки
27 січня всі власниці чарівного імені Ніна святкують свій день ангела. У цей день відзначається церковне свято святої Ніни, яка за повір'ям принесла християнство в Грузії. За свою відданість християнській вірі Ніна зарахована до лику рівноапостольних.
Місія святої полягала в освіті, саме вона принесла в цю країну християнську віру. На своєму довгому шляху свята Ніна зустріла чимало труднощів, була піддана гонінням і знущання, висновку. Але вона вперто йшла до своєї мети, покладеної на неї вищими силами, і за це отримала дар зцілення.
В цей день не забудьте привітати рідних та знайомих Ніночок. А для того, щоб ваші привітання зігріли серце іменинниці, ми зібрали кращі вірші та створили оригінальні картинки до Дня ангела.
Привітання для Ніни
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Доброму Ангелу вінець, а Вам Ніна міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Вітаю з Днем святої Ніни. Від щирого серця бажаю сильної віри і міцних сил, добрих чудес в житті і світлих надій на краще. Нехай душа і серце будуть сповнені щирого милосердя і чистої любові. Бажаю завжди знаходити вірний шлях в житті і поділяти добру радість з оточуючими.
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Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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Вітаю тебе з Днем святої Ніни! Бажаю яскравих осяянь, мудрих рішень і грандіозних досягнень! Нехай процвітання і благополуччя стануть твоїми вірними супутниками! Зі святом!
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
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Ніночка, бажаю тобі сяяти ясною зіркою в кожен свій день! Всередині тебе живуть добро і щирість, які виблискують ясним світлом і допомагають спалахнути іншим! Нехай твоє життя кидає тобі менше викликів і дарує більше приводів для посмішок.
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Із Днем святої Ніни тебе я вітаю,
Щастя й здоров’я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна завжди допоможе,
Від біди позбавить, радість примножить!
Адже у вас обох сьогодні іменини,
Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!
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Ніна, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості і відмінного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.
***
Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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