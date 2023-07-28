День української державності: найкращі привітання та патріотичні побажання

В Україні 28 липня відзначають День державності. У 988 році, князь Володимир Великий освятив свою прославлену державу Київську Русь – територію нинішньої України.

У 2022 році за рішенням Верховної Ради цього дня було встановлено свято. UAportal підготував добірку найкращих патріотичних вітань з Днем української державності.

Вітаємо всіх українців із головним державним святом – Днем української державності! Хай патріотичний дух тече у жилах, а незламність ніколи не згасає!

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День української державності – це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьбу за незалежність, єдність та щасливу життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки, пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Вітаємо кожного українця з його святом, з Днем української державності!

Бажаю кожному українцю успіхів та процвітання. Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. З Днем української державності!

Вітаю із чудовим святом самобутньої, неповторної, яскравої української культури — з Днем української державності. Він символізує зв'язок поколінь, пробуджує високі патріотичні почуття у серці кожного українця. Бажаю зміцнення української ідентичності задля процвітання нашої країни.

Нехай День української державності зітре кордони та об'єднає українців у всьому світі, а мудрість та сила дасть нам натхнення. Бажаю зміцнення української ідентичності заради процвітання України!

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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