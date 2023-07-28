День украинской государственности: лучшие поздравления и патриотические пожелания

В Украине 28 июля отмечается День государственности. В 988 году князь Владимир Великий освятил свое прославленное государство Киевскую Русь – территорию нынешней Украины.

В 2022 году по решению Верховной Рады в этот день был установлен праздник. UAportal подготовил подборку лучших патриотических поздравлений с Днем украинской государственности.

Поздравляем всех украинцев с главным государственным праздником – Днем украинской государственности! Пусть патриотический дух течет в жилах, а несгибаемость никогда не угасает!

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Видео дня

День украинской государственности – возможность для каждого украинца вспомнить историю своей страны, полную борьбу за независимость, единство и счастливую жизнь. Ценим то, за что сражались наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Поздравляем каждого украинского с его праздником, с Днем украинской государственности!

Желаю каждому украинцу успеха и процветания. Только совместными усилиями во благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем украинской государственности!

Поздравляю с прекрасным праздником самобытной, неповторимой, яркой украинской культуры с Днем украинской государственности. Он символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности для процветания нашей страны.

Пусть День украинской государственности сотрет границы и объединит украинцев во всем мире, а мудрость и сила даст нам вдохновение. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания Украины!

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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