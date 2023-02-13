День закоханих: оригінальні привітання українською мовою для хлопців з картинками

14 лютого у світі відзначатиметься День усіх закоханих. Це свято є чудовою нагодою сказати близькій людині про свої почуття.

Раніше ми писали про ідеї для подарунків коханим людям, а сьогодні пропонуємо вам оригінальні привітання для ваших других половинок.

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Коханих можна привітати, як подарунками, так і надіслати їм красиві картинки та побажання від щирого серця. Якщо вам бракує слів висловити свою любов, то скористайтеся наступними:

Ти моє найбільше щастя. Будь здоровим успішним і пам'ятай, що я тебе дуже люблю та ціную. Зі святом, з Днем усіх закоханих!

Люблю тебе нескінченно та намагатимусь зробити твоє життя прекрасним! Зі святом, з нашим днем любові!

Коханий, вітаю з Днем усіх закоханих! Нехай наша любов буде нескінченною, а все задумане тобою збувається.

Дякую тобі за всі наші моменти, адже кожна мить з тобою — це щастя. Бажаю, щоб бадьорості, завзяття та здоров'я вистачило тобі на те, щоб виконати всі наші спільні мрії! З нашим святом, із Днем усіх закоханих!

З твоєю появою в моєму житті вона осяялася яскравим, добрим і теплим світлом! Нехай це світло завжди зігріває нас! А я просто подарую тобі щастя. Зі святом, коханий!

Ти моє яскраве сонце і надійна фортеця. Спасибі тобі за це! Я намагатимусь завжди бути для тебе тихою пристанню затишку та щастя. Зі святом, дорогий!

Твоє кохання як ковток джерельної води чи гірського повітря — таке ж чисте, що дарує бурхливі емоції, і, водночас — спокій і умиротворення. Нехай воно завжди залишається таким. А я завжди даруватиму тобі взаємну радість почуттів! Зі святом, любий!

Коханий! Сьогодні чарівне свято, коли два люблячих серця з'єднуються воєдино і палають з подвійною силою! Дуже тішуся, що зустріла тебе. Вітаю з нашим днем! Бажаю, щоб я завжди була для тебе прекрасною казковою героїнею, і на нашому шляху ніколи не зустрічалося зла! Зі святом, мій любий та єдиний!

Коханий, хочу дивитися у твої пристрасні очі, хочу торкатися твого волосся і вдихнути його аромат, хочу сплестися з твоїми пальцями так, щоб ніхто не зміг відірвати нас один від одного. Я дивно реагую на твій голос. Коли я чую його, інші звуки перестають для мене існувати. Може, я збожеволіла, а може, просто сумую за тобою. Люблю тебе дуже-дуже.

Хочеться кричати на весь світ, наскільки я щаслива з тобою. Найбільше я боюся втратити тебе на світі. Боюся стати нецікавою та нудною. А щоб ці думки рідше за мене відвідували, ти повинен завжди обіймати мене. Я маю відчувати кожну клітинку твого тіла, кожен міліметр шкіри. Я люблю тебе, і немає нічого прекраснішого.

Весь час мрію опинитися у твоїх обіймах, відчувати запах твого тіла, божеволіти від твоїх дотиків. Хочу тримати мої твої руки, гладити твою щоку і шепотіти ласкаві слова на вушко.

Я люблю тебе, я хочу до тебе, я мрію бути все життя поряд з тобою, оберігати твій спокій, пестити тебе, плекати. Моє дихання частішає, серце б'ється сильніше при думці про тебе. Моя душа сповнена теплом твоїх очей, м'якістю твоїх слів.

Коханий! Хочу втопитись у твоїх руках, одурманитися запахом твого тіла. Ти людина, з якою мені легко, безпечно та комфортно. Ти мій кисень, без тебе мені не жити.

Сьогодні мені треба сказати тобі важливу річ. Я люблю тебе. Люблю саме такого, яким ти є, і тобі не потрібно щось спеціально робити чи кимось бути для мого кохання. Я дуже щаслива, що ти в мене є! І дякую, що залишаєшся зі мною!

Любов до тебе перетворює весь світ, прикрашає його в райдужні тони, дарує сенс мого життя. Всім серцем, усією душею, кожною клітиною організму прагну до тебе. Усі мої думки та мрії про тебе. Люблю тебе!

Коханий! Сумую за тобою, коли тебе немає, сумую навіть, коли ти поруч. Мені тебе МАЛО! Хочу завжди бути поруч й бути тобі підтримкою, опорою, щоб ти завжди відчував мою любов.

Любий, радію, що ти такий же дивний, як я! З Днем всіх закоханих!

Я поголю ноги заради тебе! З днем ​​поєднання наших сердечок!

Я люблю тебе, як ти любиш цукерки й борщ! Тобто так само сильно.

Ти все, що мені потрібно! Щоправда, ще треба, аби не вимикали світло, працював WiFi. Ну ще вино, цукерки…

День Закоханих усіх!

День зізнань, кохання, втіх!

Цього дня всі мають знати:

Я тебе буду завжди кохати!

Бажаю кохання в цю ніч!

Хоч морозно буде, хоч сніжно.

Щастя є! Ти лише поклич,

Дороге ім'я. Тільки ніжно...

Хочу дарувати тобі свою любов і ласку:

Ти - моя радість, моє щастя, моя казка!

Не страшний мені ні дощ, ні сніг:

Ти поруч - я щасливіша за всіх!

З днем Святого Валентина! Ніщо не скаже про кохання краще, ніж мій поцілунок. Давай швидше повертайся, будеш обдарованим).

З кожним днем ​​я все сильніше кохаю тебе. Ти подарувала мені досвід потрапляння у вир кохання, яке ніколи не закінчується.

У моєму житті є все, що мені потрібно, бо в ньому є ти.

З моменту, коли ти увійшов до мого життя, я стала іншою людиною, яка знає сенс справжнього кохання.

Щоразу, коли я бачу твою посмішку, моє серце загрожує вискочити з грудей, і мені доводиться затамувати подих.

Вираз твого обличчя, твоїх очей, коли ти дивишся на мене, підказує мені, що моє серце саме там, де воно має бути.

Щоразу, коли я тримаю тебе в обіймах, тепло твого кохання нагадує мені, як прекрасне життя.

Сьогодні свято незвичайний - Святого Валентина,

Сьогодні для зізнань є особлива причина,

Можна в валентинках в любові визнаватися,

Сьогодні можна ризикувати - відмови не боятися!

Адже як ти про сильну і пекучої любові мовчати?

Вона не може спати, якщо вже увійшла в життя,

Весь світ перетворюється в ці хвилини навколо,

І вже не вистачає милих серцю очей і губ!

Вітаю з Днем Святого Валентина,

Бажаю любові і обіймаю сильно.

Успіху тобі і щастя,

Щоб не затьмарювала тебе негода.

Радуйся кожному новому дню,

Нехай любов твоя буде подібна до вогню.

Довше буде веселою і радісною,

Нехай життя твоє стане приємним.

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

Сьогоднішнє свято День Святого Валентина просто зобов'язує адресувати тобі такі ось слова — щоб ліжко твоє горіло вогнем, пожежі в душі і серці ніколи не вщухали. А все це супроводжувалося дуже міцним коханням.

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