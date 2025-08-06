Грошова допомога українцям до Дня Незалежності: хто має право на виплати

Уряд виділив одноразову грошову допомогу розміром від 450 до 3 100 гривень для низки пільгових категорій. Виплати призначені для ветеранів, осіб з інвалідністю, родин загиблих військових тощо.

Про це повідомивли у Пенсійному фонді України.

Хто і скільки отримає

3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Україною та люди з інвалідністю I групи внаслідок війни.

— особи з особливими заслугами перед Україною та люди з інвалідністю I групи внаслідок війни. 2 900 грн — для осіб з інвалідністю II групи через війну.

— для осіб з інвалідністю II групи через війну. 2 700 грн — для осіб з інвалідністю III групи внаслідок війни.

— для осіб з інвалідністю III групи внаслідок війни. 1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів і гетто.

— учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів і гетто. 650 грн — члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій.

— члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. 450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів і гетто, особи, примусово вивезені на роботи, та діти партизанів.

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Як отримати кошти

Пенсіонери отримають виплату автоматично у серпні разом із пенсією.

отримають виплату разом із пенсією. Військовослужбовці — через свою частину, після подачі заяви до ПФУ.

— через свою частину, після подачі заяви до ПФУ. Інші громадяни — мають подати заяву самостійно.

Способи подання заяви

Особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі. Поштою – на адресу відповідного територіального управління ПФУ. Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, із застосуванням КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

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