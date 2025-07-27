Депозитний бум: чому українці масово кладуть гроші в банки та які умови найвигідніші

У червні 2025 року сума депозитів, які українці розмістили в банках, перевищила 1,42 трильйона гривень. При цьому чітко простежуються вподобання вкладників: переважно вони обирають гривневі вклади з можливістю зняття "на вимогу" або короткострокові депозити.

Це пояснюється привабливою середньою ставкою в національній валюті – близько 11% річних. Попит на валютні депозити залишається невисоким, що пов’язано, зокрема, з низькими відсотковими ставками. Про це повідомили аналітики "Фінансового пульсу" та керівник департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі для OBOZ.UA.

Основні показники станом на середину 2025 року:

Від початку року обсяг депозитів фізосіб зріс на 3%, або майже на 44 млрд грн;

Найбільший приріст – понад 31 млрд грн – забезпечили вклади в гривні;

Депозити на термін до одного року в національній валюті збільшились на понад 16 млрд грн;

65% усього обсягу депозитів становлять кошти "на вимогу";

25% – це строкові вклади тривалістю до одного року;

Лише 10% – довгострокові депозити.

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Аналітики зазначають, що перевага короткострокових депозитів свідчить про обережний підхід українців до заощаджень. Це демонструє підвищену фінансову обачність населення, готовність зважувати ризики та прагнення отримати прибуток при оптимальному рівні безпеки. Водночас стабільне зростання обсягів гривневих вкладів є позитивним сигналом для всієї банківської сфери країни.

Ставки за депозитами: як змінюється прибутковість

У травні 2025 року середня ставка за новими вкладами в гривні становила 10,8%. Найвищий дохід банки пропонували за довгостроковими вкладами – понад два роки – до 13,3% річних. Вклади на коротші строки теж залишаються привабливими:

до одного року – в середньому 12,4%;

на період від одного до двох років – близько 12%.

До завершення 2025 року експерти прогнозують зниження депозитних ставок у гривні на 1,5–2 відсоткових пункти – приблизно до 11–12% річних. Водночас конкуренція між банками може активізуватися, що стимулює введення додаткових бонусів – 0,5–1 п.п. Тож окремі установи можуть запропонувати ставки до 13,5% до кінця року.

Депозити у валюті: динаміка і перспективи

Інтерес до іноземних вкладів залишається помірним. За перші п’ять місяців 2025 року їх обсяг збільшився на 13,1 млрд грн, з яких майже 17,5 млрд – це залишки на рахунках "на вимогу".

Натомість строкові валютні вклади, як на термін до року, так і понад два роки, демонструють спад. Очікується, що до кінця року середні ставки за депозитами в доларах залишаться нижчими за 1% річних, а в євро – на рівні не більше 0,8%.

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Як обрати депозит: поради експерта

Дмитро Замотаєв радить вкладникам враховувати низку важливих моментів при виборі депозиту. Серед основних – термін розміщення, наявність дострокового зняття, репутація банку та валютна стабільність.

Перед тим як відкривати депозит, варто заздалегідь оцінити, чи не знадобляться вам ці кошти раніше терміну. "Розміщувати всі заощадження одразу – не найкраща ідея. Якщо виникне потреба у грошах, доведеться достроково знімати вклад, а це призведе до втрати частини прибутку", – застерігає банкір.

Серед інших важливих порад:

Зважати на реальний рівень дохідності пропозиції.

Обирати депозити, що мають бонусні умови або додаткові переваги від банку.

Враховувати зручність відкриття – дедалі більше українців віддають перевагу онлайн-вкладам через мобільні застосунки.

Обов’язково перевіряти можливість дострокового зняття коштів чи поповнення депозиту.

"Воєнна ситуація в країні досі суттєво впливає на обсяг вкладень, стримуючи розвиток депозитного ринку, –зазначає Дмитро Замотаєв. – Водночас є підстави очікувати, що в другій половині року валютний ринок залишиться стабільним, а економіка почне відновлюватися. Зниження інфляції на тлі зростання ВВП може заохотити людей активніше розміщувати кошти, щоби не лише зберігати їх, а й отримувати пасивний прибуток".

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