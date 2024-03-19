Депутат розповів про важливу поправку до закону про мобілізацію: про що мова

Оборонний комітет продовжує розгляд поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, нардепи підтримали поправку №1197, яка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, людину відправлять саме до цієї частини.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарністі" Володимир В'ятрович. За його словами, обговорення на комітеті було бурхливим.

"За дивною (скажімо прямо, совєтською) логікою міноборони й генштабу, чим більше людей і частин охоплено рекрутингом, тим менше мобілізаційного резерву. Хоча за нормальною логікою все з точністю до навпаки – чим більше вакансій у війську буде заповнено за допомогою рекрутингу, тим менше вакансій залишиться заповнити через мобілізацію", – зазначив він.

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Нардеп додав, що якість поповнення через рекрутинг незрівнянно вища, оскільки частина відбирає саме тих фахівців, які їй потрібні. Також В'ятрович наголосив, що мотивація рекрутів зовсім інша – вони ідуть на конкретну посаду в конкретну частину.

"Бо якщо до одних частин (у тому числі і фронтових) стоїть черга охочих, а до інших ніхто не йде, це очевидно пов’язано з різною якістю командирів, різним ставленням до людей у різних частинах. І повсюдне запровадження рекрутингу, захищеного законодавчими гарантіями, змусить гірші частини підтягуватися до кращих", – вказав депутат.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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