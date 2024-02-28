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Депутати невизнаного Придністров'я вирішили звернутися до влади РФ за "захистом"

Билім Олена

Депутати невизнаного Придністров'я вирішили звернутися до влади РФ за 'захистом'

Депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ухвалили Декларацію з'їзду та вирішили звернутися на адресу Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням про "захист".

Як повідомляє Телеграм-канал "ТСВ Придністров'я", депутати всіх рівнів ухвалили резолюцію, в якій вказують на "реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання в Придністров'ї понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника переговорний процес".

Депутати вирішили звернутися на адресу Генсека ООН з проханням врахувати "неодмінні права придністровського народу, гарантовані міжнародними нормами, припинити порушення Молдови права і свободи громадян Придністров'я і не допустити провокацій, що ведуть до ескалації напруженості".

Депутати ухвалили рішення також звернутися на адресу ОБСЄ із закликом "вплинути на керівництво Молдови з метою повернення до адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу, припинити порушення Молдови права і свободи громадян Придністров'я, а також забезпечити умови для цивілізованого врегулювання конфлікту".

А ще – прийняти звернення на адресу Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом "забезпечити умови для забезпечення соціально-гуманітарних прав, інтересів та невіддільних свобод усіх мешканців Придністров'я".

Депутати "ПМР" звернуться до Європарламенту з проханням докласти зусиль для "запобігання тиску Молдови та порушенням прав і свобод придністровців".

Будуть також звернення на адресу Міжпарламентської асамблеї СНД та на адресу учасників формату 5+2.

З тексту декларації VII З'їзду народних депутатів усіх рівнів:

"Придністров'я наполегливо боротиметься за власну ідентичність, права та інтереси придністровського народу і не відмовиться від їхнього захисту, попри будь-які форми шантажу та зовнішнього тиску.

Лише суверенітет Придністров'я є невід'ємною та принциповою умовою захисту самобутньої ідентичності, а також основних прав та свобод нашого багатонаціонального народу, закріплених у базових засадах міжнародного права та положеннях Статуту ООН".

Що таке "Придністровська Молдавська Республіка"

Придністровська Молдавська Республіка (ПМР), також відома як Придністров'я, - це самопроголошене утворення. Придністров'я розташоване на лівому березі річки Дністер у Східній Європі. Його незалежність не визнає жодна країна світу, окрім Росії, а решта світу вважає її частиною Молдови.

Історія:

ПМР була проголошена 2 вересня 1990 року, на тлі розпаду Радянського Союзу. 1992 року в Придністров'ї розгорілася війна за незалежність, яка закінчилася перемир'ям у 1992 році. З того часу Придністров'я залишається невизнаним, існує як самопроголошена республіка з власним урядом, парламентом, армією та валютою. 

ПМР межує з Молдовою на заході та з Україною на сході. Столиця ПМР - місто Тирасполь. 

ПМР - президентська республіка.Чинним президентом є Вадим Красносельський, який обіймає цю посаду з 2016 року. У парламенті ПМР 43 депутати. 

У ПМР проживають люди різних національностей. Молдова прагне реінтегрувати Придністров'я мирним шляхом, але переговори між сторонами зайшли в глухий кут. Росія підтримує Придністров'я та має там військову базу.

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