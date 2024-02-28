Депутаты непризнанного Приднестровья решили обратиться к властям РФ за ''защитой''

Депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" приняли Декларацию съезда и решили обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о "защите".

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Как сообщает Телеграм-канал "ТСВ Приднестровье", депутаты всех уровней приняли резолюцию, в которой указывают на "реализацию мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника переговорного процесса".

Депутаты решили обратиться в адрес Генсека ООН с просьбой учесть "непременные права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, прекратить нарушение Молдавии прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности".

Депутаты приняли решение также обратиться в адрес ОБСЕ с призывом "воздействовать на руководство Молдовы с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, прекратить нарушение Молдовы прав и свобод граждан Приднестровья, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта".

А еще принять обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом "обеспечить условия для обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотделимых свобод всех жителей Приднестровья".

Депутаты "ПМР" обратятся в Европарламент с просьбой приложить усилия для "предотвращения давления Молдовы и нарушений прав и свобод приднестровцев".

Будут также обращения в адрес Межпарламентской ассамблеи СНГ и в адрес участников формата 5+2.

Из текста декларации VII Съезда народных депутатов всех уровней:

"Приднестровье будет упорно бороться за собственную идентичность, права и интересы приднестровского народа и не откажется от их защиты, несмотря на какие-либо формы шантажа и внешнего давления.

Только суверенитет Приднестровья является неотъемлемым и принципиальным условием защиты самобытной идентичности, а также основных прав и свобод нашего многонационального народа, закрепленных в основе международного права и положениях Устава ООН".

Что такое "Приднестровская Молдавская Республика"

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), также известная как Приднестровье, – это самопровозглашенное образование. Приднестровье расположено на левом берегу реки Днестр в Восточной Европе. Его независимость не признает ни одна страна мира, кроме России, а остальной мир считает ее частью Молдовы.

История:

ПМР была провозглашена 2 сентября 1990 г., на фоне распада Советского Союза. 1992 в Приднестровье разгорелась война за независимость, которая закончилась перемирием в 1992 году. С тех пор Приднестровье остается непризнанным, существует как самопровозглашенная республика с собственным правительством, парламентом, армией и валютой.

ПМР граничит с Молдовой на западе и с Украиной на востоке. Столица ПМР – город Тирасполь.

ПМР – президентская республика. Действующим президентом является Вадим Красносельский, занимающий этот пост с 2016 года. В парламенте ПМР 43 депутата.

В ПМР проживают люди разных национальностей. Молдова стремится к реинтеграции Приднестровья мирным путем, но переговоры между сторонами зашли в тупик. Россия поддерживает Приднестровье и имеет там военную базу.

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