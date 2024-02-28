Депутати невизнаного Придністров'я вирішили звернутися до влади РФ за ''захистом''

Депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ухвалили Декларацію з'їзду та вирішили звернутися на адресу Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням про "захист".

Відео дня

Як повідомляє Телеграм-канал "ТСВ Придністров'я", депутати всіх рівнів ухвалили резолюцію, в якій вказують на "реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання в Придністров'ї понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника переговорний процес".

Депутати вирішили звернутися на адресу Генсека ООН з проханням врахувати "неодмінні права придністровського народу, гарантовані міжнародними нормами, припинити порушення Молдови права і свободи громадян Придністров'я і не допустити провокацій, що ведуть до ескалації напруженості".

Депутати ухвалили рішення також звернутися на адресу ОБСЄ із закликом "вплинути на керівництво Молдови з метою повернення до адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу, припинити порушення Молдови права і свободи громадян Придністров'я, а також забезпечити умови для цивілізованого врегулювання конфлікту".

А ще – прийняти звернення на адресу Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом "забезпечити умови для забезпечення соціально-гуманітарних прав, інтересів та невіддільних свобод усіх мешканців Придністров'я".

Депутати "ПМР" звернуться до Європарламенту з проханням докласти зусиль для "запобігання тиску Молдови та порушенням прав і свобод придністровців".

Будуть також звернення на адресу Міжпарламентської асамблеї СНД та на адресу учасників формату 5+2.

З тексту декларації VII З'їзду народних депутатів усіх рівнів:

"Придністров'я наполегливо боротиметься за власну ідентичність, права та інтереси придністровського народу і не відмовиться від їхнього захисту, попри будь-які форми шантажу та зовнішнього тиску.

Лише суверенітет Придністров'я є невід'ємною та принциповою умовою захисту самобутньої ідентичності, а також основних прав та свобод нашого багатонаціонального народу, закріплених у базових засадах міжнародного права та положеннях Статуту ООН".

Що таке "Придністровська Молдавська Республіка"

Придністровська Молдавська Республіка (ПМР), також відома як Придністров'я, - це самопроголошене утворення. Придністров'я розташоване на лівому березі річки Дністер у Східній Європі. Його незалежність не визнає жодна країна світу, окрім Росії, а решта світу вважає її частиною Молдови.

Історія:

ПМР була проголошена 2 вересня 1990 року, на тлі розпаду Радянського Союзу. 1992 року в Придністров'ї розгорілася війна за незалежність, яка закінчилася перемир'ям у 1992 році. З того часу Придністров'я залишається невизнаним, існує як самопроголошена республіка з власним урядом, парламентом, армією та валютою.

ПМР межує з Молдовою на заході та з Україною на сході. Столиця ПМР - місто Тирасполь.

ПМР - президентська республіка.Чинним президентом є Вадим Красносельський, який обіймає цю посаду з 2016 року. У парламенті ПМР 43 депутати.

У ПМР проживають люди різних національностей. Молдова прагне реінтегрувати Придністров'я мирним шляхом, але переговори між сторонами зайшли в глухий кут. Росія підтримує Придністров'я та має там військову базу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!