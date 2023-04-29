Десерт з вина: рецепт незвичайного мусу від Єлизавети Глінської
Зірка "Майстер Шеф" поділилась рецептом мусу на рожевому вині.
Інгредієнти:
– 300 мл рожевого напівсолодкого вина (5% спирту)
– 10 г желатину + 50 мл води
– 2 білки
– 90 г цукру
– 300 мл вершків жирністю не менше 30%
– свіжі ягоди для декору
Залийте желатин водою, перемішайте до розчинення та дочекайтесь набухання.
Налийте вино у каструльку чи сотейник та прогрівайте до появи пари.
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1. Збийте вершки до стійких піків та охолодіть.
2. Змішайте желатин з вином та відправте у холодильник на 20 – 30 хвилин.
3. Приготуйте швейцарську меренгу. Змішайте цукор та білок, поставте на парову баню та мішайте до розчинення цукру. Збийте отриману масу до стійких піків.
4. Перемішайте меренгу з вином та желатином. Додайте збиті вершки та перемішайте.
5. Розлийте мус у креманки, та поставте у холодильник на 5 годин, а краще на ніч. Прикрасьте ягодами.
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