Десерт за 30 хвилин без випікання: рецепт чизкейку з лохиною
Цей ніжний, молочно-ягідний чизкейк за рецептом від Shuba не потребує випікання і робиться з простих та доступних інгредієнтів.
Інгредієнти:
Пісочне печиво – 250 г
Масло вершкове 73% – 110 г
Какао-порошок – 2 ст. л.
Сир кисломолочний 9% – 500 г
Вершки 20% – 200 мл
Цукрова пудра – 140 г
Желатин – 30 г
Вода – 100 мл
Лохина – 250 г
Для глазурі
Шоколад білий – 30 г
Молоко 2,8% – 15 г
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Спосіб приготування:
Печиво подрібніть. Додайте до нього какао і перемішайте. Вершкове масло розтопіть та перемішайте з крихтою печива. Викладіть "корж" у роз’ємну форму для тортів. Утрамбуйте ложкою чи склянкою.
Желатин висипте в 2 мисочки, залийте водою та залиште набухати.
Збийте кисломолочний сир, вершки та цукрову пудру та розділіть вершкову суміш на дві однакові частини. В одну частину додайте лохину та збийте блендером.
Желатин з однієї миски розтопіть на водяній бані, постійно помішуючи. Охолодіть та додайте у сирну суміш без ягід, перемішайте.
Білу сирну суміш на корж та відправте холодильник до повного застигання.
Візьміть набухлий желатин, що залишився, розтопіть на водяній бані та вилийте в ягідну суміш, перемішайте, вилийте на білий шар. Відправте до холодильника на ніч.
Глазур: розтопіть шоколад з молоком, охолодіть та вилийте на холодний чизкейк.
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