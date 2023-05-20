Десерт за 30 хвилин: рецепт повітряного сирного печива

Це печиво стане чудовим доповненням до чаю чи кави, а також смачним перекусом. Воно не занадто солодке та дуже ніжне.

Інгредієнти:

– борошно - 200 г

– сир кисломолочний (нежирний) - 200 г

– вершкове масло - 200 г

– яйця - 1 шт.

– цукор - 50 г

– ванільний цукор - 1 / 3 пачки

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Спосіб приготування:

1. Перетріть сир через сито.

2. Посічіть охолоджене масло з борошном до великих крихт.

3. Додайте до масла з борошном перетертий сир і жовток.

4. Замісіть тісто та поставте його на 15 хв. в холодильник.

5. Стіл присипте борошном, на ньому розкатайте пласт товщиною 1см.

6. Зробіть кружечки з тіста та складіть їх три рази і поставте до холодильника на 15 хв.

7. Змастіть печиво білком, посипте цукром з ваніліном та викладіть на деко.

8. Випікайте при 180 °С протягом 30 хв.

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