Діти точно оцінять: Як приготувати гарбуз фрі

Осінь – це не лише час для збору грибів, але й чудова пора для кулінарних експериментів з гарбузом. Гарбуз фрі – це відмінний спосіб насолодитися смачним і здоровим перекусом в холодну осінню пору.

Сьогодні ми поділимося простим та цікавим рецептом, в якому головною зіркою виступає цей смачний та корисний продукт. Рецептом поділився сайт shefkuhar.

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Гарбуз фрі

Інгредієнти:

Гарбуз – 700 г

Солодка паприка – 2 ч.л.

Гостра паприка – 1/2 ч.л.

Сіль – 1 ч.л.

Інструкція:

Почніть з того, що очистіть гарбуз від шкіри та видаліть насіння. Розріжте гарбуз на невеликі брусочки, схожі на картоплю фрі. Посипте надрізані гарбузові брусочки сіллю, солодкою та гострою паприкою. Добре перемішайте, щоб приправи рівномірно покрили кожен шматочок гарбуза. Підготуйте форму для запікання, покривши її пергаментом. Розташуйте шматочки гарбуза на підготовленому пергаменті. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Пекти гарбуз фрі в розігрітій духовці протягом 25-30 хвилин, або доки вони не стануть м'якими та злегка золотистими. Вийміть гарбуз з духовки та подавайте до столу.

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