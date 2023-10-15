Діти точно оцінять: Як приготувати гарбуз фрі
Як зробити гарбуз а ля картопля фрі у фритюрі
Осінь – це не лише час для збору грибів, але й чудова пора для кулінарних експериментів з гарбузом. Гарбуз фрі – це відмінний спосіб насолодитися смачним і здоровим перекусом в холодну осінню пору.
Сьогодні ми поділимося простим та цікавим рецептом, в якому головною зіркою виступає цей смачний та корисний продукт. Рецептом поділився сайт shefkuhar.
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Гарбуз фрі
Інгредієнти:
- Гарбуз – 700 г
- Солодка паприка – 2 ч.л.
- Гостра паприка – 1/2 ч.л.
- Сіль – 1 ч.л.
Інструкція:
- Почніть з того, що очистіть гарбуз від шкіри та видаліть насіння.
- Розріжте гарбуз на невеликі брусочки, схожі на картоплю фрі.
- Посипте надрізані гарбузові брусочки сіллю, солодкою та гострою паприкою.
- Добре перемішайте, щоб приправи рівномірно покрили кожен шматочок гарбуза.
- Підготуйте форму для запікання, покривши її пергаментом.
- Розташуйте шматочки гарбуза на підготовленому пергаменті.
- Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.
- Пекти гарбуз фрі в розігрітій духовці протягом 25-30 хвилин, або доки вони не стануть м'якими та злегка золотистими.
- Вийміть гарбуз з духовки та подавайте до столу.
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