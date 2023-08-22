Дієтологи назвали топ-5 несолодких продуктів, які різко підвищують рівень глюкози в крові

Дієтолог Букет Ерташ Сефер поділилася висновками стосовно тих продуктів, які рекомендує виключити з раціону для зниження рівня споживання цукру.

Про це пише radiotrek.

Соуси

Наприклад, у лимонних та гранатових соусах значна кількість цукру. Тому рекомендовано замінювати соуси на свіжі інгредієнти або готувати їх вдома.

Ковбасні вироби

Зазвичай, кожна сосиска чи ковбаса містить крохмаль або доданий цукор. Тому важливо уважно читати склад на етикетках таких продуктів.

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Безглютенові продукти

Не завжди безглютенові продукти є такими корисними, як вони рекламуються. Це пов'язано з ймовірністю вмісту глюкозного сиропу в безглютеновому печиві та доданого цукру у молочних безлактозних продуктах.

Бульйони швидкого приготування

Перед використанням готового бульйону рекомендується детально ознайомитися з його складом.

Солоні крекери

Часто ароматизовані солоні крекери містять цукор, тож слід уважно обирати такі продукти.

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