Дизайнери назвали три помилки, які роблять квартиру неохайною

Деколи ми так захоплюємось облаштуванням житла, що замість цікавого інтер‘єру виходить неохайне приміщення. Як цього уникнути, підкаже Радіотрек.

Поєднання непоєднуваних стилів

Поєднання різних стилів в інтер'єрі - це справжнє мистецтво, і важливо вміти це робити. В іншому випадку це може виглядати так, наче ви купували різні предмети просто тому, що вони були доступні, а не тому, що вони дійсно вписуються в дизайн.

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Мінімалізм

Мінімалізм може бути в тренді і залишатися таким і зараз. Проте облаштовувати аскетичне житло - це вміння, яке далеко не у всіх є. Якщо мінімалізм розуміти неправильно, то житло може виглядати так, ніби ви взагалі не маєте грошей на облаштування квартири.

Неохайність

Бруд та непорядок завжди руйнують вигляд будь-якого житла, незалежно від того, наскільки дорогі предмети інтер'єру ви маєте.

Нагадаємо, ми вже писали, які речі роблять інтер‘єр немодним.

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