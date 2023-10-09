Дизайнери відповіли, у яких випадках килим у спальні буде зайвим

Килим в спальні створює затишок та робить її привабливішою. Дизайнери вважають, що ліжко, розміщене на великому килимі, виглядає особливо стильно.

Про це пише Радіотрек.

За словами Крістіани Крін, засновниці дизайнерської компанії в Чикаго, килим під ліжком може покращити естетику та комфорт вашої спальні.

Килим може стати візуальним продовженням ліжка і значно покращити її зовнішній вигляд.

Почуття м'якості килимка під ногами, коли ви встаєте з ліжка, має велике значення. Нью-йоркській дизайнер називає це "ніжним вітанням кожного нового дня".

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Килими також здатні поглинати звуки і зменшувати шум у спальні, що особливо корисно, якщо у вас є скрипуча дерев'яна підлога.

Проте є винятки, коли краще уникати використання килима. Наприклад, у дуже маленькій спальні килим може захаращувати простором. Також, якщо вам не подобається часто та ретельно прибирати, то краще утриматись від використання килима.

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