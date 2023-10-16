Для чого в унітаз на ніч класти зубчики часнику (відео)

Туалет є тим місцем, яке потрібно завжди тримати в чистоті й періодично дезінфікувати. Однак якщо ви не прагнете використовувати для цього агресивні хімічні засоби, спробуйте обійтися оцтом або содою. Ці два інгредієнти здатні допомогти вимити унітаз та продезінфікувати його.

Також можна використати часник. Як повідомляє видання "Санте", він не тільки допоможе вам зробити унітаз чистим, але й позбавить від бактерій і цвілі.

Часник містить аліцин, речовину, яка видає сильний запах, але вбиває грибки, бактерії, а також цвіль. Крім того, компоненти сірки в часнику можуть поглинати неприємні запахи.

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Для дезінфекції унітаза вам знадобиться лише один або два зубчики часнику. Ви маєте його очистити від лушпиння та подрібнити. Потім на ніч висипте часник в унітаз й закрийте кришку сидіння. Зранку просто змийте воду в унітазі.

Зазначається, що часник також видалить жовтуваті сліди навколо унітазу. Заваріть чай із подрібненим зубчиком часнику, дайте настоятися 15 хвилин. Після цього просто вилийте чай в унітаз. Потім йоржиком почистіть стінки та обідок унітаза. Зрештою просто змийте водою.

Не забувайте промивати та дезінфікувати туалетну щітку в кінці прибирання. Йоржик рекомендується замочити у відрі гарячої води й додати відбілювач, або засоби для чищення, що містять хлор.

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