Для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги

В Україні правила оплати комунальних послуг для пенсіонерів передбачають можливість скористатися різноманітними пільгами, які суттєво зменшать їх фінансові витрати на житлово-комунальні послуги.

Відповідно до держбюджету, на субсидії та пільги в наступному році буде виділено 42,3 мільярда гривень. Проте для отримувачів субсидій є кілька змін, зокрема перерахунки допомоги, які будуть здійснені на початку року.

До кінця опалювального сезону, до 30 квітня 2025 року, розмір субсидій для пенсіонерів не зміниться. Проте, з початку року ті, хто вже отримує субсидії, можуть звернутися за перерахунком, якщо їхні умови змінилися. Варто зазначити, що в жовтні 2024 року Пенсійний фонд автоматично перерахував субсидії для отримувачів до завершення опалювального сезону. Зміни, що набудуть чинності в 2025 році, можуть включати розширення категорій отримувачів субсидій.

Нове законодавство також передбачає створення двох видів субсидій для переселенців: на оплату житлово-комунальних послуг та на оренду житла. Це дозволить забезпечити підтримку тим, хто вимушено змінив місце проживання, але зберігає потребу в державній допомозі для забезпечення базових потреб.

Раніше на UAportal: З нового року субсидії будуть нараховуватися по-іншому: про що йдеться

Для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості і працювали в таких сферах, як культура, медицина чи освіта, передбачено 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих, хто продовжує жити в сільській місцевості після виходу на пенсію. Така пільга дозволяє значно зменшити витрати на комунальні послуги для цієї категорії громадян.

Окрім того, пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, за винятком метро, таксі та маршрутних таксі. Це дозволить знизити витрати на пересування по місту. Безкоштовні поїздки також доступні для пенсіонерів на залізничних заміських маршрутах, що значно полегшує подорожі по Україні.

Юридична допомога для пенсіонерів є ще однією важливою пільгою. Пенсіонери з доходом до 4 722 гривень або особи з інвалідністю, пенсія яких менша за 6 056 гривень, можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. Це дозволяє забезпечити доступ до правової підтримки для найбільш вразливих категорій пенсіонерів.

Також, відповідно до законодавства, пенсіонери звільнені від сплати земельного податку, за умови, що їх земельна ділянка не перевищує встановлені ліміти. Це дає можливість зекономити кошти тим, хто володіє земельними ділянками і користується ними для ведення господарства чи садівництва.

Ці зміни спрямовані на полегшення життя пенсіонерів в Україні, зокрема для тих, хто має обмежений дохід та проживає в сільських районах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чию інвалідність будуть перевіряти з 1 січня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!