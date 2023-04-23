Для корисного сніданку: як приготувати деруни з картоплі, нуту та фети

Нут, або турецький горіх, містить легкозасвоюваний білок рослинного походження. Клітковина, у великій кількості міститься в нуті, сприяє м'якому очищенню кишківника, виведенню шлаків.

І якщо вживати нут у чистому вигляді не дуже смачно, то у стравах з іншими продуктами він смакує доволі непогано. Пропонуємо вам рецепт дієтичних дерунів, які смажаться разом з нутом та ще й з сиром фета.

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Які продукти потрібні:

Консервований нут – 300 грамів

Картопля – 500 грамів

Сир фета – 100 грамів

Яйце – 1 шт.

Сіль – щіпка

Борошно – 2 ст. л.

Кріп та петрушка – по дві гілочки.

Олія для смаження – 2 ст. л.

Як готувати:

Картоплю помийте, очистьте та поріжте шматочками. Перекрутіть у м'ясорубці.З нуту злийте воду та перебийте його блендером у пюре. Змішайте подрібнені нут та картоплю, додайте сир фета та розмішайте до однорідної маси. Вбийте туди яйце, посоліть й додайте борошно. Знову перемішайте. Кріп та петрушку помийте, обсушіть, поріжте дрібно та додайте до "тіста". Візьміть сковорідку з антипригарним покриттям, поставте на середній вогонь та влийте олію. Смажте як звичайні деруни.

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