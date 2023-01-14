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Війна в Україні

Дніпряни проклинають окупантів після ракетної атаки по багатоповерхівці 14 січня (відео)

Ігор Романько

Мешканці Дніпра про російський ракетний обстріл 14 січня

Навіть місцеві мешканці, які були налаштовані "неоднозначно", звернулись до окупантів та путіна після російської атаки на житловий будинок у Дніпрі.

Станом на 18:00 14 січня відомо, що загинуло 5 осіб, травмована 21 особа, з них – 3 дитини. Врятовано 20 осіб, з них – 3 дитини. На місці працюють всі служби, рятувальна операція триває.

"Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, 2 під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. росія – це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", – написав адвокат Андрій Лукашук

Він також опублікував відео, на якому жителька Дніпра звернулась до окупантів з прокльонами, бажаючи їм всього найгіршого.

Нагадаємо, 14 січня, під час обстрілу Дніпра сталося влучення в житловий будинок, під'їзд знесено повністю.

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Війна в Україні