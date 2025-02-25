До 19 градусів морозу та слабкі опади: прогноз погоди в Україні на 26 лютого

У середу, 26 лютого, найтепліше буде на заході України, тоді як у східних регіонах морози ще збережуться. Протягом тижня температура по всій країні підвищуватиметься, а з початку березня очікуються опади.

Найближчої ночі східні області ще залишатимуться в зоні сильних морозів — від -12 до -15 °C. У більшості регіонів температура становитиме -5...-11 °C, а на заході буде трохи тепліше — від -1 до -5 °C. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Вдень 26 лютого на території України прогнозується від -4 до +2 °C, а на сході повітря охолоне до -5...-8 °C. Західні області вже відчують подих весни, адже там температура підніметься до +4...+9 °C. Опадів цього дня не очікується.

У Києві 26 лютого погода буде сухою. Вночі температура опуститься до -7...-9 °C, а вдень потеплішає до +1...+3 °C.

За прогнозом, упродовж тижня в Україні поступово теплішатиме, а з 1 березня зросте вологість і почнуться опади.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 та де зима ще затримається.

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